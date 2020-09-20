Авіація і флот Британії посилено патрулюють російські кордони

Авіація і флот Британії посилено патрулюють російські кордони

Укрінформ
Британська військова авіація та Королівські ВМС значно збільшили інтенсивність патрулювання кордонів РФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Sunday Times.

Видання називає це «безпрецедентною операцією».

Починаючи з останнього тижня серпня, 28 літаків Військово-повітряних сил Великої Британії помітили біля кордонів РФ в районі Чорного моря та поблизу узбережжя Кольського півострова.

Як зазначає видання, до польотів на велику відстань залучено винищувачі Typhoon, літаки-заправники Voyager, літак радіолокаційної розвідки та управління системою завдання ударів Sentinel, стратегічний літак-розвідник RC-135 та літак дальнього радіолокаційного виявлення Boeing E-3 Sentry.

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Як повідомлялося, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Лондон у рамках нової стратегії зовнішньої політики, політики безпеки та оборони розширить свої можливості з усунення загроз від РФ та Китаю у космічному просторі.

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