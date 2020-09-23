Маас пішов на карантин через хворого на COVID-19 охоронця

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас пішов на карантин через контакт з інфікованим коронавірусом.

Про це повідомили 23 вересня з пресслужби Федерального міністерства закордонних справ, передає кореспондент Укрінформу.

"Міністр закордонних справ Маас сьогодні пішов на карантин відповідно до Закону про захист від інфекцій через захворювання на COVID-19 службовця його персональної охорони", - зазначили в МЗС.

Зазначається, що перший тест міністра на коронавірус, проведений 23 вересня, був негативним.

Федеральне міністерство закордонних справ у співпраці із державною службою охорони здоров'я з'ясовує коло контактних осіб та які заходи ще треба запровадити.