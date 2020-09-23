Навчання "Кавказ-2020": Росія застосувала бомбардувальники та "сушки"
Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.
«Продовжується активна фаза російського стратегічного командно-штабного навчання «Кавказ-2020». Поряд з іншими заходами 21 вересня ц.р. відпрацьоване питання ураження об’єктів умовного противника із залученням літаків Су-30СМ та
Су-34 оперативно-тактичної авіації Південного та Західного округів, а також дальніх бомбардувальників Ту-22М3 Повітряно-космічних сил ЗС РФ. Управління діями авіації здійснювалось із застосуванням літака дальнього радіолокаційного виявлення і наведення А-50У та літака-розвідника Іл-20М», - повідомив речник.
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 23 вересня, стратегічні бомбардувальники США В-52Н STRATOFORTRESS увійшли в повітряний простір України, аби супроводжувати винищувачі Су-27 та МіГ-29 бригад тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ. Американські пілоти в інтеграції з українськими винищувачами створюють можливості колективної оборони і надають США, країнам НАТО та ключовим партнерам Альянсу стратегічні та операційні можливості для стримування країни-агресора.
За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, Росія з початком активної фази своїх військових навчань "Кавказ-2020", яка запланована на 21-26 вересня, планує перекинути до кордону з Україною близько 120 тис. військових, не менше 500 танків, 300 літаків та сотні іншої техніки та озброєння.
Фото: vpk-news.ru