Активна фаза навчань "Кавказ-2020": Росія перекинула на Кубань літак-радар А-50У

До Ростовської області РФ прибув літак дальнього радіолокаційного виявлення та наведення А-50У для участі в масштабних навчаннях ЗС РФ «Кавказ-2020».

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Пампуха з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони України.

"Сьогодні розпочалась активна фаза стратегічного командно-штабного навчання ЗС РФ “Кавказ-2020”, в ході якого відпрацьовуватимуться питання застосування так званого “коаліційного” угруповання військ. Для забезпечення проведення навчань, 20 вересня на аеродром у Таганрозі (Ростовська область) з аеродрому в Іваново прибув літак дальнього радіолокаційного виявлення та наведення А-50У", - йдеться у повідомленні.

За словами речниці МОУ, також завершується підготовка до проведення морської фази навчань із залученням до чотирьох корабельних тактичних груп. Для проведення заходів бойової підготовки у ході навчань Росія зарезервувала в акваторіях Чорного та Азовського морів 22 морські райони, які фактично блокують підходи до Кримського півострова з усіх морських напрямків.

Як повідомлялось, за інформацією представника Головного управління розвідки МОУ Вадима Скібіцького, під час навчання «Кавказ-2020» буде відпрацьовано увесь комплекс заходів з підготовки та застосування російських сил загального призначення.

Офіційною темою навчання визначено — «Застосування угруповання військ (сил) коаліції держав в інтересах забезпечення воєнної безпеки на Південно-Західному стратегічному напрямку».

До проведення навчань залучатимуться органи управління, об’єднання, з’єднання та частини Південного, Західного та Центрального військових округів, Повітряно-космічних сил, Військово-морського флоту, Повітрянодесантних військ, Росгвардії, інші військові формування Росії.

До участі у навчанні "Кавказ" також запрошені контингенти збройних сил 17 країн-партнерів.

Розрахунково очікується задіяння щонайменше 100 — 120 тис. осіб, 3000 бойових броньованих машин (з них не менше 500 танків), 300 літаків, 250 вертольотів, 50 кораблів та до 5 підводних човнів.

Слід зазначити, що відповідно до заяв військового керівництва Росії, цьогорічне навчання планується провести у глибині території країни на полігонах «Прудбой», «Капустин Яр», «Ашулук».

У той же час аналіз підготовки до навчання вказує, що ці заяви мають більше пропагандистський та демонстративний характер.

Крім того, окремі епізоди СКШН будуть відпрацьовані у прикордонних з Україною районах Росії, зокрема на полігонах «Кадамовський», «Кузьмінський», а також в окупованому Криму.

Для спільних дій запрошені до 1000 військових з Вірменії, Білорусі, КНР, Монголії, М’янми, Пакистану та Ірану. Спостерігати за маневрами будуть представники Казахстану, Азербайджану, Таджикистану, Індонезії та Шрі-Ланки.