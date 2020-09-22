Китай обіцяє передати $50 мільйонів на боротьбу з COVID-19

Китай обіцяє передати $50 мільйонів на боротьбу з COVID-19

Укрінформ
Китай зробив усе можливе, щоб подолати епідемію COVID-19 у себе і готовий допомогти іншим країнам у боротьбі з вірусом і його наслідками.

Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін у відеозверненні до учасників 75-ї сесії Генеральної асамблеї ООН та оголосив про конкретні кроки, які його країна готова зробити в цьому напрямку, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, за його словами, Китай планує виділити 2 млрд доларів допомоги у найближчі 2 роки на міжнародне співробітництво в таких галузях, як сільське господарство, скорочення бідності, освіта, підтримка жінок і дітей, боротьба з кліматичними змінами, а також підтримка інших країн, що розвиваються, у відновлені їх економічного та соціального розвитку країн.

Плану ООН глобальної гуманітарної відповіді на COVID-19 буде передано ще 50 млн дол., сказав голова КНР.

Ще 15 млн доларів Пекін передасть трастовому фонду розвитку співробітництва по вісі Південь-Південь Китай-FAO.

Як заявив Сі Цзіньпін, нині китайські вчені проводять третю фазу випробувань низки антикоронавірусних вакцин. І коли ті будуть готові, вони будуть доступні іншим державам, а країнам, що розвиваються, - на пріоритетній основі, пообіцяв він.

Сі Цзіньпін також запевнив, що Китай готовий ділитися з іншими державами своїм досвідом боротьби з коронавірусом, діагностикою та лікуванням.

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Він також виступив із підтримкою дій ВООЗ у ситуації пандемії і висловив переконання, що вона має продовжувати й надалі грати провідну роль у боротьбі з вірусом.

«Стикаючись з вірусом, ми повинні посилити солідарність і пройти через це разом. Ми повинні слідувати науці, повністю сприяти провідній ролі ВООЗ, а також запустити міжнародний механізм реагування для того, щоб перемогти вірус», - заявив голова КНР. Зараз треба знову відкривати підприємства й школи, створювати робочі місця та відроджувати економіку та відновлювати глобальні ланцюги постачання, вважає китайський лідер. Треба не лише піднімати національні економіки, але й робити внесок у відновлення світової економіки, заявив він.

«Вірус буде знищено, людство переможе у цій битві», - висловив переконання глава КНР.

Він закликав давати рішучу відсіч будь-яким спробам «стигматизації і політизації» теми коронавірусу. Також він закликав не створювати нових блоків і відгороджуватися від інших, адже перемогти біду можливо лише спільними зусиллями.

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Як повідомлялося, Президент США Дональд Трамп виступив на Генасамблеї ООН з руйнівною критикою на адресу Китаю та закликав Організацію притягти до відповідальності офіційний Пекін за недбалі дії, що призвели до поширення коронавірусної хвороби по всьому світу.

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