Від Лісабона до Токіо: Путін запропонував в ООН "велике євразійське партнерство"

Президент РФ Володимир Путін на Генасамблеї ООН запропонував підтримати російську ініціативу щодо формування "великого євразійського партнерства", учасниками якого він бачить усі країни Європи і Азії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на трансляцію на сайті ООН.

Він вважає цю ідею прагматичною і актуальною в умовах подолання наслідків пандемії.

"Ідея якісного інтеграційного зростання, інтеграції інтеграцій закладена в російську ініціативу щодо формування великого євразійського партнерства за участю всіх без винятку країн Азії та Європи", - заявив Путін.

За його словами, "ця ідея суто прагматична і зараз (через наслідки пандемії - ред.) стає ще більш актуальною".

Як повідомлялося, Росія просуває проєкт Євразійського економічного союзу, до якого входять учасники 5 країн: Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія. Держава-спостерігач - Молдова. Договір зі створення ЄАЕС був підписаний 2015 року замість договору про Євразійське економічне співтовариство (ЄврАзЕС; 2001-2014).

У понеділок, 21 вересня, розпочалася ювілейна 75-та сесія Генасамблеї ООН. Глави держав виступають на ній у відеоформаті.