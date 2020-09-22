Путін, ймовірно, керує кампанією з дискредитації Байдена - WP

Російський лідер Володимир Путін та його оточення можуть керувати спецопераціями, спрямованими на дискредитацію кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена.

Як передає Укрінформ, про це пише The Washington Post.

Такі висновки видання робить посилаючись на звіт Центрального розвідувального управління США.

"Ми вважаємо, що президент Володимир Путін та найвищі російські чиновники знають та, можливо, керують операціями впливу РФ, спрямованими на дискредитацію колишнього віцепрезидента США, на підтримку діючого президента США та розпалювання ворожнечі у суспільстві перед виборами у США в листопаді", - йдеться у звіті.

Видання додає, що до таких заходів, імовірно, залучений народний депутат України Андрій Деркач, роль якого полягає у "поширенні принизливої інформації про Байдена" через лобістів, Конгрес, ЗМІ тощо.

Офіс директора національної розвідки США та Міністерство фінансів визначили Деркача як російського агента, але публічно про це не повідомлялося, оскільки ЦРУ та ФБР вважають, що Путін може особисто керувати інформаційною кампанією. Водночас Деркач заперечує припущення про роботу на Москву.

Як повідомлялося, 3 листопада у США відбудуться президентські вибори. За крісло голови Білого дому змагаються чинний президент США Дональд Трамп та колишній віцепрезидент Джо Байден.

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що вважає РФ супротивником Америки.