Винищувачі НАТО вісім разів за тиждень перехоплювали військові літаки РФ над Балтикою

Винищувачі зі складу місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО протягом минулого тижня вісім разів піднімалися в повітря, щоб ідентифікувати і супроводжувати військові літаки Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міноборони Литви.

"14-20 вересня винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, вісім разів ідентифікували і супроводжували військові літаки РФ, що пролітали в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем", - йдеться в повідомленні.

Так, 14, 15 вересня, 16 вересня (два випадки), 17 вересня (двічі), 20 вересня (два інциденти) було ідентифіковано і супроводжено російські літаки моделей Іл-20, Су-27, Су-35, Ту-160, Іл -38, що летіли в міжнародному повітряному просторі від Калінінграда на "материкову" частину РФ або в зворотному напрямку.

У шести випадках з восьми російські літаки летіли з вимкненими радіолокаційними транспондерами, не підтримували радіозв'язок з регіональним центром управління повітряним рухом і не мали плану польоту.

Як повідомлялося, місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з баз у Литві і Естонії.

Фото: LITHAF