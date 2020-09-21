Винищувачі НАТО вісім разів за тиждень перехоплювали військові літаки РФ над Балтикою

Винищувачі НАТО вісім разів за тиждень перехоплювали військові літаки РФ над Балтикою

Укрінформ
Винищувачі зі складу місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО протягом минулого тижня вісім разів піднімалися в повітря, щоб ідентифікувати і супроводжувати військові літаки Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міноборони Литви.

"14-20 вересня винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, вісім разів ідентифікували і супроводжували військові літаки РФ, що пролітали в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем", - йдеться в повідомленні.

Так, 14, 15 вересня, 16 вересня (два випадки), 17 вересня (двічі), 20 вересня (два інциденти) було ідентифіковано і супроводжено російські літаки моделей Іл-20, Су-27, Су-35, Ту-160, Іл -38, що летіли в міжнародному повітряному просторі від Калінінграда на "материкову" частину РФ або в зворотному напрямку.

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У шести випадках з восьми російські літаки летіли з вимкненими радіолокаційними транспондерами, не підтримували радіозв'язок з регіональним центром управління повітряним рухом і не мали плану польоту.

Як повідомлялося, місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з баз у Литві і Естонії.

Фото: LITHAF

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