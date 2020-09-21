Кокаїн із посольства в Аргентині: серед адресатів могли бути члени парламенту РФ

За показаннями свідків і 402 годинами прослушок справи про зберігання 400 кг кокаїну на території посольства РФ в Буенос-Айресі видно вибірковість дій російського слідства.

Зокрема не розглядаються свідчення, що частина кокаїну призначалася членам Держдуми і Ради Федерації РФ.

Матеріали слідства систематизовано і опубліковано на сайті Центр "Досьє" Михайла Ходорковського, повідомляє Укрінформ.

У 2018 році ймовірний організатор поставок кокаїну Андрій Ковальчук під час телефонного спілкування "наполягав, що мав організувати поставку вантажу з Аргентини в Росію, водночас Ковальчук <...> підтвердив, що у валізах (знайдених в посольстві - ред.) був кокаїн".

У доповіді наводяться свідчення Михайла Казанцева, колишнього командира однієї з частин Внутрішніх військ МВС, з яким Ковальчук обговорював пошуки приватного літака для перевезення в Європу "шкур морських котиків" (під виглядом шкур намагалися переправити кокаїн). Казанцев бачив у Ковальчука посвідчення полковника СЗР. У свідченнях Казанцева є фрагмент про адресатів частини партії кокаїну.

"За словами Ковальчука, частина кокаїну призначалася для депутатів Державної думи РФ і членів Ради Федерації Федеральних зборів РФ", - такі свідчення Казанцева наводяться в доповіді. Незважаючи на ці свідчення, російське слідство не стало встановлювати адресатів аргентинської партії, хоча спецслужби могли б простежити подальший шлях валіз, що прибули в Москву.

400 кілограмів кокаїну "не можна просто взяти і купити", зазначає співрозмовник Центру "Досьє" в силових структурах: відносини з постачальником такого товару вибудовуються довго. Домовитися про оборудку Ковальчук зміг би, наприклад, якби був частиною більш великого угруповання контрабандистів, міркує співрозмовник Центру.

Шість заарештованих осіб - троє спільників контрабандистів у Росії, керівники фонду "Російські православні меценати в Латинській Америці" Іван Близнюк та Олександр Чикало в Аргентині. Ймовіпний організатор поставок кокаїну Андрій Ковальчук затриманий у Німеччині, але потім його видали Росії. Сам Ковальчук після порушення кримінальної справи розповів журналістам, що був агентом російських і німецьких спецслужб, нібито він навіть брав участь в операції з приєднання Криму в 2014 році, за що був нагороджений медаллю. Також він стверджував, що його кураторами були заступник директора консульського департаменту МЗС Олександр Незимов і головний радник латиноамериканського департаменту МЗС Петро Польщиков, який був знайдений мертвим у Москві через три тижні після виявлення кокаїну в російському посольстві. Як повідомляв Укрінформ, наприкінці лютого аргентинська влада повідомила, що в школі при посольстві Росії в Аргентині знайшли 12 валіз з майже 400 кілограмами кокаїну. Вони були зареєстровані як дипломатичний багаж. Для встановлення осіб, причетних до наркотрафіку, кокаїн замінили на борошно і відправили в Москву. Везти його зловмисники планували російською дипломатичною поштою. Наркотрафік виявився вмонтований в транспортну систему МЗС. ЗМІ також повідомляли, що для перевезення вантажу використовували літак спеціального льотного загону "Росія", яким літає секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев. У відомстві цю інформацію назвали "фейком". Але поліція Аргентини підтвердила справжність знімків літака.

Фото:Gendarmería Nacional ‏