Кокаїн на 1 мільйон гривень виявили у наркокур`єра з ЄС

Понад пів кілограма кокаїну знайшли співробітники Служби безпеки України у туриста з Європи. Саме з таким «багажем» іноземець прилетів на відпочинок до Одеси.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Заборонені речовини правоохоронці виявили в особистих речах туриста під час огляду в Одеському міжнародному аеропорту. Наркотики іноземець приховав у банці з-під енергетиків. Проведені на місці експрес-дослідження показали, що у пакунках знаходився кокаїн, а також дрібні партії екстазі та канабісу. Вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить понад 1 мільйон гривень", - йдеться у повідомленні.

За оперативною інформацією, оптову партію «товару» зловмисник віз на замовлення місцевих наркоторговців.

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Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Іноземця затримали, йому повідомлено про підозру.

Тривають слідчі дії. Перевіряються інші особи, причетні до наркотрафіка.

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Раніше в Одесі оперативники спецслужби викрили поштовий канал контрабанди наркотиків, які доправляли в Україну, маскуючи під косметику.