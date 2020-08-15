Кокаїн на 1 мільйон гривень виявили у наркокур`єра з ЄС
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
Заборонені речовини правоохоронці виявили в особистих речах туриста під час огляду в Одеському міжнародному аеропорту. Наркотики іноземець приховав у банці з-під енергетиків. Проведені на місці експрес-дослідження показали, що у пакунках знаходився кокаїн, а також дрібні партії екстазі та канабісу. Вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить понад 1 мільйон гривень", - йдеться у повідомленні.
За оперативною інформацією, оптову партію «товару» зловмисник віз на замовлення місцевих наркоторговців.
Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.
Іноземця затримали, йому повідомлено про підозру.
Тривають слідчі дії. Перевіряються інші особи, причетні до наркотрафіка.
Раніше в Одесі оперативники спецслужби викрили поштовий канал контрабанди наркотиків, які доправляли в Україну, маскуючи під косметику.