Помічниця сина Лукашенка, яка засуджує репресії, звільнилася з посади

Ксенія Валаханович (Голуб) звільнилася з посади помічника голови центральної ради республіканського державно-громадського об'єднання «Президентський спортивний клуб» Дмитра Лукашенка, сина президента Білорусі.

Як передає Укрінформ, це TUT.by підтвердили в спортклубі.

Однак сама Валаханович говорити на цю тему відмовляється. «Я не даю коментарів з цього приводу», - сказала вона.

Коли Валаханович пішла зі своєї посади, на якій пропрацювала не один рік, а також з якої причини - невідомо.

Судячи з її відкритої сторінки в Фейсбуці, Валаханович активно засуджує насильство в країні після виборів. Відомо, що на одній з мирних акцій був жорстко затриманий її 66-річний батько. Ксенія Валаханович - відома дитяча поетеса - після виборів опублікувала на своїй сторінці також кілька віршів на тему ситуації в Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинуло.

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Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: Ксенія Валаханович / facebook.com/holubkl