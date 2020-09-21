Тихановська закликає владу Білорусі звільнити затриманих на протестах

Лідер опозиції Білорусі Світлана Тихановська закликала владу відпустити всіх затриманих у ході протестів, у числі яких і член основного складу Координаційної ради Олег Моісеєв, а також всіх політв'язнів.

Як передає Укрінформ, про це вона написала в Інстаграмі.

"Сьогодні (20 вересня - ред.) було затримано більш як 100 людей, і серед них - мій друг Олег Моісеєв, член основного складу КС і моя довірена особа. Олег повинен бути звільнений, як і всі затримані і політв'язні", - заявила Тихановська.

Вона наголосила, що кожен білорус має право бути вільним громадянином у своїй країні, а кожен співробітник силових структур "має право не виконувати накази проти власного народу".

Раніше правозахисний центр «Весна» повідомив, що в ході акцій протесту у Білорусі 20 вересня затримали не менш як 230 осіб.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати у Вільнюс.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.