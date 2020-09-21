Євросоюз посилить контроль за великими цифровими компаніями

Євросоюз посилить контроль за великими цифровими компаніями

Укрінформ
Європейська комісія посилить контроль за найбільшими світовими цифровими компаніями на кшталт Apple, Google, Amazon та Facebook.

Як передає Укрінформ, про це заявив єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон в інтерв'ю Financial Times.

Він пояснив, що контроль необхідний як для захисту споживачів, так і менш великих конкурентів цифрових компаній. Нові правила планують розробити до кінця року.

Також Бретон зазначив, що Брюссель розглядає введення системи рейтингів, за допомогою якої зацікавлені сторони могли б оцінювати дотримання цифровими компаніями податкових вимог, а також швидкість, з якою вони видаляють незаконний контент.

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"У користувачів цих платформ є відчуття, що компанії занадто великі, щоб піклуватися про клієнтів", - зазначив Бретон.

За його словами, нові правила будуть розроблені до кінця зими 2020 року.

Нагадаємо: раніше ЄС вже розробляв заходи щодо великих цифрових компаній через нездорову конкуренцію на ринку Європи.

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