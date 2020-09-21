Євросоюз посилить контроль за великими цифровими компаніями

Європейська комісія посилить контроль за найбільшими світовими цифровими компаніями на кшталт Apple, Google, Amazon та Facebook.

Як передає Укрінформ, про це заявив єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон в інтерв'ю Financial Times.

Він пояснив, що контроль необхідний як для захисту споживачів, так і менш великих конкурентів цифрових компаній. Нові правила планують розробити до кінця року.

Також Бретон зазначив, що Брюссель розглядає введення системи рейтингів, за допомогою якої зацікавлені сторони могли б оцінювати дотримання цифровими компаніями податкових вимог, а також швидкість, з якою вони видаляють незаконний контент.

"У користувачів цих платформ є відчуття, що компанії занадто великі, щоб піклуватися про клієнтів", - зазначив Бретон.

За його словами, нові правила будуть розроблені до кінця зими 2020 року.

Нагадаємо: раніше ЄС вже розробляв заходи щодо великих цифрових компаній через нездорову конкуренцію на ринку Європи.