Євросоюз посилить контроль за великими цифровими компаніями
Як передає Укрінформ, про це заявив єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон в інтерв'ю Financial Times.
Він пояснив, що контроль необхідний як для захисту споживачів, так і менш великих конкурентів цифрових компаній. Нові правила планують розробити до кінця року.
Також Бретон зазначив, що Брюссель розглядає введення системи рейтингів, за допомогою якої зацікавлені сторони могли б оцінювати дотримання цифровими компаніями податкових вимог, а також швидкість, з якою вони видаляють незаконний контент.
"У користувачів цих платформ є відчуття, що компанії занадто великі, щоб піклуватися про клієнтів", - зазначив Бретон.
За його словами, нові правила будуть розроблені до кінця зими 2020 року.
Нагадаємо: раніше ЄС вже розробляв заходи щодо великих цифрових компаній через нездорову конкуренцію на ринку Європи.