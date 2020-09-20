Кількість заражених коронавірусом у Росії наблизилася до 1,1 мільйона

У Російській Федерації за минулу добу виявили 6043 нові випадки коронавірусу, загальна їхня кількість зросла до 1 098 958.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані на сайті стопкоронавірус.рф.

За його інформацією найбільшу кількість нових випадків COVID-19 за добу було зафіксовано в Москві - 860; 214 - в Петербурзі, 188 - в Московській, 178 - у Ростовській, 165 - в Нижньогородській областях.

За суботу від COVID-19 у країні померли 79 пацієнтів. загалом із початку епідемії - 19 349. За минулу добу одужали 2886 осіб, загалом з початку поширення коронавірусу - 906 431.

У суботу губернатор Саратовської області Валерій Радаєв повідомив у своєму Instagram-акаунті, що він заразився коронавірусом. Раніше на COVID-19 перехворіли губернатор Ямало-Ненецького автономного округу Дмитро Артюхов і глава Калмикії Бату Хасиков.

Станом на 20 вересня у світі зафіксовано 31 019 925 випадків COVID-19, з яких 962 001 - із летальним результатом, 22 620 664 особи одужали.