Масове носіння масок може приборкати пандемію за 6-12 тижнів - головний епідеміолог США

Директор Центру з контролю та запобігання захворюваностям США Роберт Редфілд наголосив на існуванні наукових доказів того, що носіння маски справді захищає від коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Голос Америки.

«Маска - найважливіший засіб захисту громадського здоров‘я, який ми маємо», - заявив Редфілд під час слухань в комітеті Сенату США.

«Ми маємо чіткі наукові докази, що це працює, - сказав Редфілд про маски. - Я навіть скажу, що ця маска більш гарантовано захистить мене від COVID, ніж коли я прийму вакцину від COVID, бо імуногенність може складати 70 відсотків, і якщо вакцина не викличе у мене відповідної реакції імунної системи, вона мене не захистить, а ця маска - так».

"Він закликав американців, особливо молодь, носити маски і сказав, що за умови масового носіння масок, пандемію можна приборкати за 6-12 тижнів. За оцінками Редфілда, вакцина від коронавірусу стане доступною широкому загалу лише восени 2021 року, а невеликі поставки коронавірусної вакцини стануть доступними наприкінці цього року", - йдеться у повідомленні.

Однак такі оцінки Редфілда заперечив президент США Дональд Трамп. Виступаючи в Білому домі в середу президент зазначив, що вакцина може стати доступною вже у жовтні і США будуть готові надати широкому загалу доступ до вакцини дуже швидко.

Він також наголосив: «Вакцина - значно ефективніша за маску» і припустив, що Редфілд «заплутався» у своїй відповіді Конгресу.

«Я на 100 відсотків переконаний у важливості вакцини, - написав Редфілд у Twitter у той самий день, - і особливо у важливості вакцини від COVID-19. Вакцина від COVID-19 поверне американців до нормального повсякденного життя. Найкращий захист, який ми маємо на тепер - це важливі заходи зі стримування, носіння масок, миття рук, соціальне дистанціювання та обережне ставлення до натовпів».

За даними сайту Worldometer, станом на ранок 18 вересня число інфікованих коронавірусом у світі становить 30 351 589 осіб, з них 950 555 загинули і 22 041 314 одужали.