У Чехії вперше виявили понад дві тисячі випадків COVID-19 за добу

У Чехії новий епідеміологічний антирекорд: уперше з початку епідемії виявили понад 2 тисячі нових випадків коронавірусу за добу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Ceske Noviny.

Так, у середу аналізи підтвердили зараження у 2139 осіб, що на 464 більше, ніж у вівторок. За більш ніж пів року у Чехії коронавірусом інфікувалися 41 032 людини, майже 3/5 з яких вже одужали.

На цей час у країні всього налічується 17 619 активних випадків коронавірусу. У більшості інфікованих людей захворювання протікає в легкій формі. Однак кількість госпіталізованих зростає - за останній тиждень число госпіталізацій зросло на третину.

81 пацієнт перебуває у важкому стані – це число за останній тиждень зросло на чверть.

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З початку вересня людей, які померли від коронавірусу, стає більше. Від початку епідемії померли 482 людини, з них 58 – пацієнти, які померли протягом вересня.

Загальне число випадків коронавірусу в світі з початку пандемії наразі перевищу 30 мільйонів.