Іспанія офіційно засудила режим Франко

Уряд Іспанії ухвалив 15 вересня Закон демократичної пам’яті, у якому влада країни вперше офіційно засуджує режим генерала Франко і забороняє "будь-які спроби виправдовувати або вихваляти франкістську диктатуру 1936-1975 років і її діячів".

Про це передає Укрінформ із посиланням на DW.

"Нове законодавство доповнює ухвалені у 2007 році рішення про "дефранкізацію", згідно з якими франкістські назви вулиць змінили на нові, а пам’ятники та меморіальні дошки, пов’язані з діячами колишнього режиму зняли", - йдеться у повідомленні.

Іспанський уряд називає новий закон заходом "остаточної дефранкізаціі" країни. Влада збирається закрити громадські організації з франкістскими назвами. Перш за все, мова йде про Національний фонд імені Франсіско Франко, створений у 1976 році.

Новий закон також забороняє публічні виступи прихильників диктатури і демонстрацію символіки франкістської доби.

Уряд планує також скласти списки всіх жертв диктатури та ідентифікувати останки цих жертв у братських могилах. Судові вироки епохи Франко і дворянські звання, присвоєні диктатором своїм наближеним, будуть ліквідовані.

Читайте також: Україна та Іспанія підписали низку важливих документів

Нагадаємо: Франциско Франко очолював Іспанію з 1939 по 1975 рік. Він був одним з організаторів військового перевороту 1936 року, який привів до громадянської війни в країні, яка тривала до 1939 року. Після перемоги над республіканцями Франко встановив в Іспанії правий авторитарний режим. У 1947 році він проголосив Іспанію королівством, при цьому встановлення королівської влади було відкладено до його відходу з політики.

Франко помер в 1975 році у віці 82 роки від серцевого нападу.