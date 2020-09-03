Суд зобов’язав родину ексдиктатора Франко повернути Іспанії маєток

Суд першої інстанції провінції Ла-Корунья ухвалив, що сім’я іспанського диктатора Франсіско Франко (1892-1975) повинна повернути державі маєток Пасо-де-Мейрас в автономному співтоваристві Галісія, який належав йому.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє El Pais.

Зазначається, що суд визнав недійсним «пожертвування» маєтку колишньому диктатору в 1938 році, так як тоді «не були дотримані необхідні юридичні вимоги». І зазначив, що нерухомість була передана в дар главі держави, а не особисто Франко.

Суд також визнав фіктивною угоду 1941 року про передачу резиденції у власність експравителя Іспанії. Рішення суду може бути оскаржене в провінційному суді Ла-Коруньї.

Родині Франко також було відмовлено у виплаті компенсації за догляд за нерухомістю. При цьому суд вказав на той факт, що держава виділяла гроші на утримання маєтку в той час, коли він служив літньою резиденцією диктатора.

Будівництво Пасо-де-Мейрас почалося в 1893 році. Маєток з’явився на місці зруйнованої під час вторгнення Наполеона в Іспанію в 1809 році фортеці, збудованої ще в XIV столітті. У 2008 році місцева влада визнала Пасо-де-Мейрас об’єктом культурної спадщини. Такий статус означав, що маєток має бути відкрито для відвідування громадян не менше чотирьох днів на місяць. Власники маєтку не завжди виконували цю умову, за що були оштрафовані місцевою владою в 2017 році. У лютому 2018 року спадкоємці Франко виставили маєток на продаж. Влітку 2019 року державна адвокатура Іспанії ініціювала судовий позов проти них.

Читайте також: Колишній король Іспанії Хуан Карлос переїхав до ОАЕ

Франсиско Франко очолював Іспанію з 1939 по 1975 рік. Він був одним з організаторів військового перевороту 1936 року, який привів до громадянської війни в країні, яка тривала до 1939 року. Після перемоги над республіканцями Франко встановив в Іспанії правий авторитарний режим. У 1947 році він проголосив Іспанію королівством, при цьому встановлення королівської влади було відкладено до його відходу з політики.

Франко помер в 1975 році у віці 82 роки від серцевого нападу.

Фото: CONCHI PAZ