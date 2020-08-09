Колишній король Іспанії Хуан Карлос переїхав до ОАЕ

Колишній король Іспанії Хуан Карлос переїхав до ОАЕ

Укрінформ
Колишній король Іспанії Хуан Карлос вирушив до Об'єднаних Арабських Еміратів після того, як оголосив що залишає свою рідну країну у зв'язку із розслідуванням щодо корупції.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на BBC.

На фотографії, опублікованій іспанською медіагрупою NIUS, відображено, як колишній монарх висаджується з літака в аеропорту Абу-Дабі. Тепер Хуан Карлос займає цілий поверх п'ятизіркового готелю Emirates Palace в Абу-Дабі. Відомо, що колишній король був близький зі спадкоємним принцом Абу-Дабі Мухаммедом бен Заїдом ан-Нагайяном.

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4 серпня повідомлялося, що екскороль Іспанії Хуан Карлос, який перебуває під слідством за звинуваченням у корупції, залишає країну. Своє рішення виїхати він пояснив небажанням ускладнювати ситцуацію для свого сина.

Заява про від'їзд викликала в Іспанії величезні суперечки про доцільність монархії й про те, куди має намір переїхати колишній король. У повідомленнях місцевих ЗМІ йшлося, що він побував в Домініканській Республіці на Карибах або в сусідній Португалії.

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Королівська сім'я та уряд Іспанії поки відмовляються коментувати місцеперебування колишнього монарха.

Нагадаємо: наприкінці правління Хуан Карлос у 2014 році зрікся престолу на користь свого сина Феліпе VI, позбувшись недоторканності, яку Конституція Іспанії надає голові держави.

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