Колишній король Іспанії Хуан Карлос переїхав до ОАЕ
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на BBC.
На фотографії, опублікованій іспанською медіагрупою NIUS, відображено, як колишній монарх висаджується з літака в аеропорту Абу-Дабі. Тепер Хуан Карлос займає цілий поверх п'ятизіркового готелю Emirates Palace в Абу-Дабі. Відомо, що колишній король був близький зі спадкоємним принцом Абу-Дабі Мухаммедом бен Заїдом ан-Нагайяном.
4 серпня повідомлялося, що екскороль Іспанії Хуан Карлос, який перебуває під слідством за звинуваченням у корупції, залишає країну. Своє рішення виїхати він пояснив небажанням ускладнювати ситцуацію для свого сина.
Заява про від'їзд викликала в Іспанії величезні суперечки про доцільність монархії й про те, куди має намір переїхати колишній король. У повідомленнях місцевих ЗМІ йшлося, що він побував в Домініканській Республіці на Карибах або в сусідній Португалії.
Королівська сім'я та уряд Іспанії поки відмовляються коментувати місцеперебування колишнього монарха.
Нагадаємо: наприкінці правління Хуан Карлос у 2014 році зрікся престолу на користь свого сина Феліпе VI, позбувшись недоторканності, яку Конституція Іспанії надає голові держави.