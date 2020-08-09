Колишній король Іспанії Хуан Карлос переїхав до ОАЕ

Колишній король Іспанії Хуан Карлос вирушив до Об'єднаних Арабських Еміратів після того, як оголосив що залишає свою рідну країну у зв'язку із розслідуванням щодо корупції.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на BBC.

На фотографії, опублікованій іспанською медіагрупою NIUS, відображено, як колишній монарх висаджується з літака в аеропорту Абу-Дабі. Тепер Хуан Карлос займає цілий поверх п'ятизіркового готелю Emirates Palace в Абу-Дабі. Відомо, що колишній король був близький зі спадкоємним принцом Абу-Дабі Мухаммедом бен Заїдом ан-Нагайяном.

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4 серпня повідомлялося, що екскороль Іспанії Хуан Карлос, який перебуває під слідством за звинуваченням у корупції, залишає країну. Своє рішення виїхати він пояснив небажанням ускладнювати ситцуацію для свого сина.

Заява про від'їзд викликала в Іспанії величезні суперечки про доцільність монархії й про те, куди має намір переїхати колишній король. У повідомленнях місцевих ЗМІ йшлося, що він побував в Домініканській Республіці на Карибах або в сусідній Португалії.

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Королівська сім'я та уряд Іспанії поки відмовляються коментувати місцеперебування колишнього монарха.

Нагадаємо: наприкінці правління Хуан Карлос у 2014 році зрікся престолу на користь свого сина Феліпе VI, позбувшись недоторканності, яку Конституція Іспанії надає голові держави.