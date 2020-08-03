Екскороль Іспанії вирішив покинути країну на тлі звинувачень у корупції

Колишній король Іспанії Хуан Карлос I заявив, що залишає Іспанію на тлі скандалу з офшорами.

Як передає Укрінформ, про це пише El Pais.

Хуан Карлос I повідомив своєму сину Феліпе VI своє "зважене рішення переїхати з Іспанії" на тлі скандалу щодо його рахунків за кордоном.

Рішення король прийняв після розслідування, розпочатого швейцарськими та іспанськими прокурорами щодо ймовірних коштів Хуана Карлоса I в офшорах.

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Заява про це рішення була опублікована через кілька годин після того, як Хуан Карлос I виїхав з Паласіо де Ла Зарсуела, де він прожив останні 58 років. Пресслужба колишнього монарха не вказує, в якій країні він житиме відтепер та подає його від’їзд з Іспанії як добровільне рішення.

Адвокат колишнього монарха також оприлюднив заяву, в якій запевняє, що незважаючи на від'їзд Хуан Карлос I, його клієнт буде доступним для будь-якої процедури чи юридичних дій.

Наприкінці правління Хуан Карлос у 2014 році зрікся престолу на користь свого сина Феліпе VI, позбувшись недоторканності, яку Конституція Іспанії надає голові держави.