Компанія AstraZeneca не отримала дозволу на випробування у Штатах — ЗМІ

Британсько-шведський фармацевтичний концерн AstraZeneca не зміг поновити випробування вакцини від коронавірусу в Сполучених Штатах попри те, що напередодні компанія офіційно заявила про повернення до тестувань.

Про це йдеться в матеріалі Reuters із посиланням на обізнані джерела, повідомляє Укрінформ.

"Випробування вакцини проти COVID-19 виробництва AstraZeneca залишається призупиненим у Сполучених Штатах в очікуванні результатів розслідування причин серйозного побічного ефекту, який мав місце у Великій Британії", - зазначається в повідомленні.

З усім тим, тестування вакцини в інших країнах було поновлене.

Нагадаємо, клінічні випробування вакцини AZD1222 від коронавірусної хвороби виробництва AstraZeneca та Оксфордського університету були призупинені 6 вересня після того, як стало відомо про серйозне ускладнення в одного з добровольців.

Минулої суботи компанія AstraZeneca офіційно заявила, що відновлює третю фазу тестування після того, як Британське агентство з регулювання лікарських засобів і виробів медичного призначення (MHRA) підтвердило безпеку випробувань.

Тим часом Управління США з питань санітарного нагляду за якістю їжі та медикаментів, а також Комісія з питань безпеки продовжують вивчати справу щодо британського пацієнта. Американські регулятори мають прийняти рішення щодо безпеки випробувань вакцини на території Сполучених Штатів.