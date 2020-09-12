Лукашенко хоче відвести армію від західного кордону Білорусі, раз НАТО "не ворушиться там більше"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на суботній нараді з силовим блоком Ради безпеки запропонував відвести війська від західного кордону країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БелТА.

"Якщо натовські війська в Польщі, Литві в принципі закінчили так звані навчання і не ворушаться там більше, нам слід адекватно на це реагувати. Ми не можемо там довго без потреби тримати Збройні сили в такій кількості. Тим більше що це недешево коштує", - сказав Лукашенко.

Він додав, що якщо ситуація на кордоні, як і раніше, то білоруська армія діятити "виходячи з тієї обстановки, яка складається в Польщі та Литві".

Як відомо, раніше Лукашенко заявляв, що ініціатори протестів у Білорусі знаходяться у Литві та Польщі.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, який керує країною вже 26 років. Опозиційний кандидат Світлана Тихановська після погроз і залякування була змушена виїхати з країни.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту.

З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Фото: БелТА