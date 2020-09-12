Лукашенко хоче відвести армію від західного кордону Білорусі, раз НАТО

Лукашенко хоче відвести армію від західного кордону Білорусі, раз НАТО "не ворушиться там більше"

Укрінформ
Президент Білорусі Олександр Лукашенко на суботній нараді з силовим блоком Ради безпеки запропонував відвести війська від західного кордону країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БелТА.

"Якщо натовські війська в Польщі, Литві в принципі закінчили так звані навчання і не ворушаться там більше, нам слід адекватно на це реагувати. Ми не можемо там довго без потреби тримати Збройні сили в такій кількості. Тим більше що це недешево коштує", - сказав Лукашенко.

Він додав, що якщо ситуація на кордоні, як і раніше, то білоруська армія діятити "виходячи з тієї обстановки, яка складається в Польщі та Литві".

Як відомо, раніше Лукашенко заявляв, що ініціатори протестів у Білорусі знаходяться у Литві та Польщі.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, який керує країною вже 26 років. Опозиційний кандидат Світлана Тихановська після погроз і залякування була змушена виїхати з країни.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту.

З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Фото: БелТА

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