Колесникову перевели у СІЗО в Жодіно

У Білорусі члена президії Координаційної ради опозиції Марію Колесникову перевели з СІЗО № 1 на вулиці Володарського в Мінську в слідчий ізолятор в Жодіно.

Як передає Укрінформ, цю інформацію TUT.BY підтвердила її адвокат Людмила Козак.

«Підтверджую. Причину не пояснили», - сказала Козак.

За її словами, переведення відбулося увечері 11 вересня, але вона про це дізналася сьогодні.

9 вересня стало відомо, що Марія Колесникова, яку 7 вересня намагалися вивезти з країни, перебуває в СІЗО на Володарського і проходить підозрюваною у кримінальній справі про спробу захоплення влади, порушеній за ст. 361 (Публічні заклики до захоплення державної влади або насильницької зміни конституційного ладу Республіки Білорусь) Кримінального кодексу.

Колесникова затребувала у Слідчого комітету порушити справу проти співробітників КДБ і ГУБОЗіК МВС, які, за її словами, під час затримання висловлювали їй загрози щодо позбавлення життя.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 вересня білоруська опозиція заявила про викрадення Колесникової в центрі Мінська.

У ніч на 8 вересня стало відомо, що Колесникова відмовилася залишати Білорусь, при спробі видворення в Україні порвала свій паспорт, що унеможливило її в'їзд до іншої країни. Після цього прикордонники затримали її.

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9 вересня Колесникову заарештували, вона перебуває в СІЗО № 1 Мінська в статусі підозрюваної у кримінальній справі про «заклики до захоплення державної влади».