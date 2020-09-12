Координаційна рада у Білорусі готова продовжувати роботу без президії

У Білорусі Координаційна рада опозиції (КС) продовжить роботу без своєї президії.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні КС.

«Багатьох турбує питання, як рада діятиме без президії. Відповідаємо: згідно зі змінами у регламенті від 6.09.2020, у разі, якщо у членів президії немає можливості приймати рішення, рішення в раді приймаються основним складом ради простою більшістю голосів. Таким чином, діяльність КС триває, і прийняття рішень можливе», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що при цьому «сам склад президії залишається колишнім». Крім того, у складі КС продовжують діяти робочі групи.

У повідомленні підтверджуються колишні пріоритети діяльності КС: «припинення насильства і залучення винних до відповідальності; звільнення політичних в'язнів; нові чесні вибори».

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Координаційна рада опозиції була створена з ініціативи екскандидата у президенти Світлани Тихановської, яка незабаром після виборів змушена була виїхати до Литви. До президії КС увійшли лауреат Нобелівської премії Світлана Алексієвич, медіатор Лілія Власова, представник МТЗ Сергій Дилевський, юрист Максим Знак, довірена особа Тихановскої Ольга Ковалькова, координатор штабу Віктора Бабарика Марія Колесникова і колишній гендиректор Купалівського театру Павло Латушко.

На даний час на волі у Білорусі залишається лише Алексієвич. Колесникова, Власова та Знак - в СІЗО. Дилевський відбуває адміністративний арешт. Ковалькова і Латушку змусили виїхати з Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, він керує країною вже 26 років. Опозиційний кандидат Світлана Тихановська після погроз і залякування була змушена виїхати з країни.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту.

З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.