У Мінську у прямому етері затримали журналістку й оператора Белсату

Під час висвітлення жіночої акції протесту 12 вересня у Мінську було затримано знімальну групу телеканалу "Белсат" - кореспондентку Кацярину Андрєєву та оператора Максима Калітовського.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

За інформацією Білоруської асоціації журналістів, кореспондентку Кацярину Андрєєву та оператора Максима Калітовського затримали на Немізі під час акції протесту. Їх посадили до мікроавтобуса та відвезли до Кастричницького райвідділу міліції.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, який керує країною вже 26 років. Опозиційний кандидат Світлана Тихановська після погроз та залякування була змушена виїхати з країни.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та проводять затримання учасників протесту.

Від початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, декілька людей загинули.