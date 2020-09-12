У Мінську розпочалася жіноча хода, є перші затримання

У столиці Білорусі Мінську розпочалася чергова жіноча хода протесту. Учасниць акції вже розганяють та затримують силовики.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначається, перед міською ратушею зібралося декілька тисяч жінок. Поліція попередила жінок про те, що акція несанкціонована. Потім приїхали автобуси з тонованими вікнами та почалися затримання.

На очах кореспондента "Свободи" жінкам вдалося врятувати від затримання кількох учасниць акції.

Жінки заблокували автобуси з затриманими, вигукуючи "Відпускай!".

Також білоруські сили безпеки заблокували кілька сотень жінок біля ресторану "Гамбринус".

Вже затримано десятки жінок. Наразі учасники ходи розходяться.

Зачистка на площі Свободи майже закінчена. Деяким жінкам вдалося врятуватися. Вважається, що сотні жінок могли бути затримані. Сили безпеки шукають учасниць акції у дворах, журналістів витісняють з площі.

Тим часом, з боку костелу на площу Свободи заходить інша колона жінок.Ті, хто залишився на площі Свободи, приєднуються до цієї колони.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, який керує країною вже 26 років. Опозиційний кандидат Світлана Тихановська після погроз та залякування була змушена виїхати з країни.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та проводять затримання учасників протесту.

Від початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, декілька людей загинули.

Фото: Радіо Свобода