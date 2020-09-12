Санкційний список білоруських чиновників має очолити Лукашенко — євродепутат

Євросоюз має виявити справжню солідарність з народом Білорусі та застосувати відчутні санкції проти репресивного режиму, причому цей санкційний список має очолювати сам Лукашенко та його найближче оточення.

Таке переконання час вебінару "Нова Білорусь без Лукашенка: будуючи європейську стратегію", який відбувся під егідою Європарламенту, висловив його депутат, постійний доповідач ЄС по Білорусі Пятрас Ауштрявічюс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Лукашенко має очолювати цей санкційний перелік, члени його родини мають бути в цьому переліку. Лише за цієї умови ми можемо довести, що ми розуміємо людей на вулицях Мінська, Могильова, Бобруйська або Бреста. Інакше ми будемо насправді ховатися за фінансовими інтересами певних політиків в Європі, які не хочуть приймати таке рішення", - наголосив європейський депутат.

Він зауважив, що стратегія ЄС стосовно Білорусі має ґрунтуватися на трьох "С", - Солідарність, Підтримка (Support – англ.) та Санкції. Політична солідарність, за його словами, — це пустий звук. Білоруси мають відчувати, що демократичне суспільство підтримує їх, розуміє, що саме відбувається в країні. Ще один важливий напрямок – це надання європейської допомоги громадянському суспільству та людям, які пройшли через приниження та тортури білоруського "Гулагу". Нарешті Євросоюз має "розбудити" ОБСЄ, адже присутність цієї організації, як посередника під час подій в Білорусі, так і не стала помітною протягом кількох тижнів протестного руху.

"Головне — ми маємо зробити все можливе, щоб запобігти будь-яким правовим або військовим ризикам відносно суверенітету та територіальної цілісності Білорусі, які виходять з російської інтервенції… Ми маємо ухвалити чітку позицію ЄС щодо такої гібридної інтервенції з боку Росії, про яку ми багато чули також під час цієї дискусії. На кожній зустрічі, у кожній інформації ми маємо реагувати на гібридні методи, якими Росія намагається вести справу в Білорусі", - сказав Ауштрявічюс.

Він наголосив на тому, що Євросоюз має надати щиру підтримку білоруським друзям та допомогти Білорусі знову стати помітною країною на європейській мапі.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети.

З початку протестів було затримано більш як 10 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі та вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.