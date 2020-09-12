Санкції проти пропагандистів з РФ дадуть чіткий сигнал Кремлю – євродепутат

Включення до санкційного списку ЄС російських пропагандистів, які підтримують режим Лукашенка, могло б стати потужним застережним сигналом для Кремля.

Таку думку висловив депутат Європарламенту з Німеччини Сергій Лагодинський під час вебінару «Нова Білорусь без Лукашенка: будуючи європейську стратегію», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я думаю, що ключі від ситуації (у Білорусі - ред.) зараз зовсім не в Брюсселі, а, на жаль, у Москві. Залишається питання, що нам з цим робити. Заяви Путіна та його інформаційних структур є доволі зрозумілими – він прийняв рішення підтримати Лукашенка. В цих умовах ми маємо застосувати тиск. Наша позиція була дуже дохідливою стосовно дій Кремля у випадку з Навальним. Ймовірно, настав час бути настільки ж зрозумілими щодо позиції Москви у випадку з Білоруссю», - наголосив парламентарій.

Він запропонував розширити санкційний список у звязку із ситуацією в Білорусі та включити до нього, зокрема, російських пропагандистів, зокрема функціонерів RT, які провели інтерв’ю з Лукашенком в дуже агресивній тональності стосовно народу Білорусі та його волевиявлення.

«Якщо включити пропагандистів з російськими паспортами до списку «білоруських» санкцій, це буде потужним сигналом. Ми ще маємо з’ясувати, чи можливо це з правової точки зору, але це могло б стати потужним посланням, що ми бачимо, хто є реальними ворогами та опонентами демократичної опозиції та демократичного руху в Білорусі», - сказав Лагодинський.

Він висловив переконання, що санкції ЄС у випадку з Білоруссю мають виходити за межі індивідуальних обмежувальних заходів, і в цьому контексті Заходу варто зважитися на їх розширення.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. Переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, який керує країною вже 26 років. Опозиційний кандидат Світлана Тихановська після погроз і залякування була змушена виїхати з країни.

Силові структури Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та проводять затримання учасників протесту.

Від початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, декілька людей загинули.