Єврокомісія 30 вересня презентує масштабний план управління міграцією

Європейська комісія має намір презентувати потужний план управління міграцією, який передбачає розроблення солідарної відповідальності членів ЄС у цій сфері.

Про це заявив заступник глави Єврокомісії Маргарітіс Схінас під час відеоконференції з міністром внутрішніх справ ФРН Горстом Зеєгофером, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами єврокомісара, 30 вересня буде представлений новий пакт щодо міграції та надання притулку. Він матиме три виміри. Перший - зовнішній - передбачає укладання угод з країнами походження біженців та створення умов, за яких люди не мусили б шукати кращої долі за кордоном.

Другий вимір – створення «потужної системи управління європейськими кордонами» з набагато більшою кількістю персоналу та технічних засобів».

І, нарешті, створення «системи постійної ефективної солідарності», що передбачає відповідальність усіх країн ЄС, а не лише тих, які приймають більшість біженців.

«Нам потрібна справжня солідарність у міграційній політиці», - наголосив Схінас.

За його словами, Європі необхідна спільна міграційна політика: «У 2016 році нам не вдалося домовитися, низка країн блокували домовленість. Результат ми бачимо сьогодні в Морії (табір біженців на грецькому острові Лесбос - ред.). Але Єврокомісія готова до другої спроби».

Єврокомісар розраховує на те, що ФРН зможе дати поштовх цій роботі під час голосування в Раді ЄС.

Зеєгофер своєю чергою нагадав, що Німеччина з 2015 року прийняла 1,73 млн біженців і продовжує приймати 300-400 людей за добу.

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Окрім того, за його словами, ФРН працює з грецьким урядом щодо надання гуманітарної допомоги в таборі Морія, а також веде переговори з країнами ЄС про розподіл близько 400 неповнолітніх біженців без супроводу батьків, які були доправлені після пожежі з Лесбосу на материк. Понад половину з них погодилися взяти Німеччина та Франція.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа у найбільшому у Греції таборі для мігрантів спалахнула вночі 9 вересня та фактично знищила його.