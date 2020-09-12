Єврокомісія 30 вересня презентує масштабний план управління міграцією

Єврокомісія 30 вересня презентує масштабний план управління міграцією

Укрінформ
Європейська комісія має намір презентувати потужний план управління міграцією, який передбачає розроблення солідарної відповідальності членів ЄС у цій сфері.

Про це заявив заступник глави Єврокомісії Маргарітіс Схінас під час відеоконференції з міністром внутрішніх справ ФРН Горстом Зеєгофером, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами єврокомісара, 30 вересня буде представлений новий пакт щодо міграції та надання притулку. Він матиме три виміри. Перший - зовнішній - передбачає укладання угод з країнами походження біженців та створення умов, за яких люди не мусили б шукати кращої долі за кордоном.

Другий вимір – створення «потужної системи управління європейськими кордонами» з набагато більшою кількістю персоналу та технічних засобів».

І, нарешті, створення «системи постійної ефективної солідарності», що передбачає відповідальність усіх країн ЄС, а не лише тих, які приймають більшість біженців.

Читайте також: ЄС має виробити єдину політику у сфері міграції - Меркель

«Нам потрібна справжня солідарність у міграційній політиці», - наголосив Схінас.

За його словами, Європі необхідна спільна міграційна політика: «У 2016 році нам не вдалося домовитися, низка країн блокували домовленість. Результат ми бачимо сьогодні в Морії (табір біженців на грецькому острові Лесбос - ред.). Але Єврокомісія готова до другої спроби».

Єврокомісар розраховує на те, що ФРН зможе дати поштовх цій роботі під час голосування в Раді ЄС.

Зеєгофер своєю чергою нагадав, що Німеччина з 2015 року прийняла 1,73 млн біженців і продовжує приймати 300-400 людей за добу.

Читайте також: На Лесбосі ввели надзвичайний стан після пожежі у таборі для мігрантів

Окрім того, за його словами, ФРН працює з грецьким урядом щодо надання гуманітарної допомоги в таборі Морія, а також веде переговори з країнами ЄС про розподіл близько 400 неповнолітніх біженців без супроводу батьків, які були доправлені після пожежі з Лесбосу на материк. Понад половину з них погодилися взяти Німеччина та Франція.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа у найбільшому у Греції таборі для мігрантів спалахнула вночі 9 вересня та фактично знищила його.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-