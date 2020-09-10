ЄС має виробити єдину політику у сфері міграції - Меркель

Країни ЄС за останні п'ять років так і не спромоглися виробити єдиного підходу до розв'язання проблеми біженців, але відкладати це далі вже не можна.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Ангела Меркель заявила на дискусії, що відбулася у Фонді Конрада Аденауера в Берліні.

«Німеччина взяла на себе відповідальність, але ми не можемо бути задоволені європейською міграційною політикою, якої, по суті, сьогодні не існує. І якщо все залишиться без змін, це буде великим тягарем для Європи», - констатувала глава німецького уряду.

За її словами, ФРН використає своє головування в Раді ЄС, щоб досягти зрушень у пошуку спільних розв'язань цієї проблеми.

Єврокомісія 30 вересня розгляне пропозиції стартапів, пов'язаних із цією проблематикою. «Німеччина, міністр внутрішніх справ, канцлер і весь уряд боротимуться за те, щоб ми дійшли більшої спільної відповідальності», - сказала Меркель.

Вона також поінформувала про домовленість із президентом Франції Макроном прийняти на прохання грецької влади неповнолітніх біженців без супроводу, та висловила сподівання, що до ініціативи долучаться інші країни ЄС.

Як повідомлялося, близько 400 неповнолітніх мігрантів прибули без супроводу батьків на материкову частину Греції після пожежі в таборі біженців на острові Лесбос. Берлін взявся допомогти зі спорудженням нових притулків для мігрантів.

Своєю чергою Макрон під час візиту на Корсику заявив: «Ми спробуємо переконати якомога більше європейських країн прийняти біженців, особливо неповнолітніх».

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П’ять років тому канцлер Меркель вимовила свою знамениту фразу: «Ми впораємося», чим фактично відкрила двері для сотень тисяч біженців у Європу - насамперед до Німеччини. Нині ФРН приймає близько 300 біженців щодня.