Кожен п'ятий вихованець дитсадків у ФРН не говорить удома німецькою

Понад 20% вихованців дитячих садочків у ФРН зростають у сім'ях, які вдома майже не говорять німецькою мовою.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Федеральне міністерство у справах сім'ї ФРН.

За останніми даними, близько 675 тисяч з 3,2 мільйона дітей у дитсадках (21,4%) походять із сімей, де рідною є інша мова, аніж німецька.

Останніми роками частка дітей із сімей мігрантів у дошкільних закладах тільки зростає. Так, ще у 2017 році вона становила 18,7%, у 2018-му - 19,4%.

Дитячі садки можуть отримати від федерального уряду ФРН 25 тисяч євро на програми мовної підготовки малюків. У національному масштабі так званим мовним дитячим центром є приблизно кожен десятий садочок.

Як повідомляв Укрінформ, за даними міністерства науки й освіти ФРН, 6,2 млн повнолітніх мешканців країни (більше половини з яких – етнічні німці) не володіють німецькою мовою в достатньому обсязі, щоб писати та читати без помилок.

У чверті населення Німеччини принаймні один з батьків має походження з мігрантів.