У найбільшому в Греції таборі мігрантів сталася пожежа
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Мігрантів з табору вчасно евакуювали. Про постраждалих поки не повідомляється.
Зазначається, що з вогнем борються 25 пожежників.
Moria is evacuated 4000ppl out of camp for safety reasons because of fires #longnight #Moria #Lesvos pic.twitter.com/dm3OOtDPEu— Lifeguard Hellas (@lifeguardhellas) September 19, 2016
Один з очевидців сказав, що головний комплекс, а також тимчасові укриття в оливковому гаю неподалік були охоплені полум'ям.
Варто звернути увагу, що в таборі мешкає майже 13 000 осіб, що більш ніж в 4 рази перевищує заявлену місткість.
Табір був поміщений на карантин минулого тижня після того, як мігрант отримав позитивний тест на коронавірус. Зараз є 35 підтверджених випадків захворювання.
Як передають грецькі ЗМІ, пожежа спалахнула після того, як частина з 35 людей відмовилася переїхати в ізоляцію зі своїми сім'ями, але ця інформація не є підтвердженою.
Фото: Twitter