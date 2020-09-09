У найбільшому в Греції таборі мігрантів сталася пожежа

Вогонь охопив найбільший у Греції та переповнений табір для біженців "Морія" на острові Лесбос.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Мігрантів з табору вчасно евакуювали. Про постраждалих поки не повідомляється.

Зазначається, що з вогнем борються 25 пожежників.

Moria is evacuated 4000ppl out of camp for safety reasons because of fires #longnight #Moria #Lesvos pic.twitter.com/dm3OOtDPEu — Lifeguard Hellas (@lifeguardhellas) September 19, 2016

Один з очевидців сказав, що головний комплекс, а також тимчасові укриття в оливковому гаю неподалік були охоплені полум'ям.

Варто звернути увагу, що в таборі мешкає майже 13 000 осіб, що більш ніж в 4 рази перевищує заявлену місткість.

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Табір був поміщений на карантин минулого тижня після того, як мігрант отримав позитивний тест на коронавірус. Зараз є 35 підтверджених випадків захворювання.

Як передають грецькі ЗМІ, пожежа спалахнула після того, як частина з 35 людей відмовилася переїхати в ізоляцію зі своїми сім'ями, але ця інформація не є підтвердженою.

Фото: Twitter