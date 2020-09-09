На Лесбосі ввели надзвичайний стан після пожежі у таборі для мігрантів

Уряд Греції запровадив на острові Лесбос режим надзвичайного стану після пожежі у найбільшому в країні таборі для мігрантів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.

Режим надзвичайного стану діятиме на острові впродовж чотирьох місяців.

На думку уряду, це рішення дасть змогу об’єднати зусилля для допомоги острову й самим мігрантам.

Зазначається, що на Лесбос мають намір приїхати міністри внутрішніх справ Такіс Теодорікакос та з питань міграції Нотіс Мітарачі.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа у найбільшому у Греції таборі для мігрантів спалахнула близько опівночі і фактично знищила його. Наразі поліція розслідує причину займання.

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Табір перебував на карантині з 2 вересня після того, як в одного з мігрантів виявили коронавірус. За останніми даними, загалом тут було підтверджено 35 випадків захворювання.

Фото: www.ekathimerini.com