Китай та Індія домовилися про врегулювання на кордоні

Міністри закордонних справ Індії та Китаю Субраманьям Джайшанкар і Ван I, домовилися про нормалізацію ситуації на кордоні в Ладакху.

Як передає Укрінформ з посиланням на АР, про це глави МЗС домовилися на спільній зустрічі в Москві в четвер.

За результатами зустрічі сторони домовилися, що їхні війська мають вийти з напруженого прикордонного протистояння, утримувати належну дистанцію і таким чином знизити напруженість у Ладакху, де в червні між двома сторонами відбулося найбільш смертоносне зіткнення за останні десятиліття.

Міністри закордонних справ не встановили жодних строків для виведення десятків тисяч військовослужбовців, які з травня перебувають у стані протистояння, але погодилися з тим, що «обидві сторони будуть дотримуватися всіх існуючих угод і протоколу з китайсько-індійських прикордонних питань, підтримуватимуть мир і спокій у прикордонних районах і уникатимуть будь-яких дій, які можуть загострити ситуацію».

Як повідомлялося, Індія і Китай розгорнули додаткові сили вздовж кордону, що проходить через західні Гімалаї, після червневого зіткнення, в ході якого 20 індійських військових були вбиті. Китай не оприлюднив дані про втрати серед своїх військовослужбовців.

З минулого тижня сторони погрожували повномасштабним військовим конфліктом, звинувачуючи один одного у відправленні солдат на територію один одного. Вперше за 45 років на кордоні було чути попереджувальні постріли, оскільки всі зіткнення до цього відбувалися без використання вогнепальної зброї.

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Як відомо, індійсько-китайські відносини встановлені у двосторонній угоді від 1954 року. Однак країни до цього часу не змогли вирішити територіальні суперечки навколо двох регіонів - Аксай Чин і Аруначал-Прадеш, які згідно з Сімльською конвенцією 1914 відійшли від Тибету Британській Індії. У 1962 році в результаті прикордонної війни китайські війська зайняли Аксай Чин - територію загальною площею 38 тис. кв. км. Однак Індія досі претендує на неї, стверджуючи, що це частина її провінції Ладакх.