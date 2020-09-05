Китай та Індія домовилися про врегулювання конфлікту в Гімалайях

Зазначається, що таке рішення було прийняте за підсумками зустрічі міністрів оборони двох країн. Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх та китайський генерал Вей Фенге зустрілися в п'ятницю на полях засідання Шанхайської організації співпраці у Москві.

Сторони погодилися, що ніхто не має робити подальших дій, котрі можуть ускладнити ситуацію у прикордонному районі.

Водночас Фенге заявив, що провина за нещодавню напруженість на кордоні повністю лежить на Індії, а також, що Китай сповнений рішучості захищати свій національний суверенітет та територію.

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Обидві сторони розгорнули додаткові сили уздовж кордону, що проходить через західні Гімалаї, після червневого зіткнення, в ході якого 20 індійських військових були вбиті. Китай не оприлюднив дані про втрати серед своїх військових.

Індійсько-китайські відносини прописані у двосторонній угоді від 1954 року. Проте країни й досі не змогли владнати територіальні суперечки навколо двох регіонів — Аксай Чін та Аруначал-Прадеш, які згідно зі Сімльською конвенцією 1914 року відійшли від Тибету до Британської Індії. 1962 року в результаті прикордонної війни китайські війська зайняли Аскай Чін — територію загальною площею 38 тис. кв. км. Однак Індія досі претендує на неї, стверджуючи, що це частина її провінції Ладакх.

У червні на китайсько-індійському кордоні в Гімалаях.відбулися сутички між військовими обох країн, які завершилися загибеллю щонайменше 20 індійських солдатів.

Згідно зі супутниковими знімками, Китай збудував на цій ділянці кордону нові оборонні споруди.