Китай та Індія домовилися про врегулювання конфлікту в Гімалайях

Китай та Індія домовилися про врегулювання конфлікту в Гімалайях

Укрінформ
Індія та Китай домовилися врегулювати конфлікт на спірній ділянці кордону в Гімалайях. 

Як передає Укрінформ, про це інформує агенція Reuters.

Зазначається, що таке рішення було прийняте за підсумками зустрічі міністрів оборони двох країн. Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх та китайський генерал Вей Фенге зустрілися в п'ятницю на полях засідання Шанхайської організації співпраці у Москві.

Сторони погодилися, що ніхто не має робити подальших дій, котрі можуть ускладнити ситуацію у прикордонному районі.

Водночас Фенге заявив, що провина за нещодавню напруженість на кордоні повністю лежить на Індії, а також, що Китай сповнений рішучості захищати свій національний суверенітет та територію.

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Обидві сторони розгорнули додаткові сили уздовж кордону, що проходить через західні Гімалаї, після червневого зіткнення, в ході якого 20 індійських військових були вбиті. Китай не оприлюднив дані про втрати серед своїх військових.

Індійсько-китайські відносини прописані у двосторонній угоді від 1954 року. Проте країни й досі не змогли владнати територіальні суперечки навколо двох регіонів — Аксай Чін та Аруначал-Прадеш, які згідно зі Сімльською конвенцією 1914 року відійшли від Тибету до Британської Індії. 1962 року в результаті прикордонної війни китайські війська зайняли Аскай Чін — територію загальною площею 38 тис. кв. км. Однак Індія досі претендує на неї, стверджуючи, що це частина її провінції Ладакх.

У червні на китайсько-індійському кордоні в Гімалаях.відбулися сутички між військовими обох країн, які завершилися загибеллю щонайменше 20 індійських солдатів.

Згідно зі супутниковими знімками, Китай збудував на цій ділянці кордону нові оборонні споруди.

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