У Болгарії на антиурядовий протест вийшли тисячі людей

У столиці Болгарії Софії у четвер проходить антиурядова демонстрація "Велике національне повстання 2", тисячі людей вимагають відставки уряду країни на чолі з Бойко Борисовим та генерального прокурора Болгарії Івана Гешева.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Sofia Globe.

Це вже 64-й день антиурядових протестів у столиці Болгарії.

У МВС Болгарії заявили, що вживають посилених заходів, аби запобігти повторним серйозним зіткненням під час протестів у Софії. Поліція стала живим кордоном навколо будівель уряду та парламенту.

На початку цього тижня прем'єр Бойко Борисов заявив, що "мафія" хоче, щоб його уряд подав у відставку, і він відмовляється це робити.

Як повідомлялося, протестувальники звинувачують 61-річного прем'єра у нездатності боротися з корупцією.

Борисов пообіцяв піти у відставку, якщо парламент схвалить його плани зі скликання Великих народних зборів для зміни Конституції Болгарії.

Однак навряд чи він отримає достатньо голосів, щоб просунути свій план.

Протестувальники, а також опозиційні партії, відхилили цю пропозицію як хитрість, спрямовану на те, аби Борисов залишився при владі довше.

Фото: sofiaglobe.com