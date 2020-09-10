У Болгарії на антиурядовий протест вийшли тисячі людей
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Sofia Globe.
Це вже 64-й день антиурядових протестів у столиці Болгарії.
У МВС Болгарії заявили, що вживають посилених заходів, аби запобігти повторним серйозним зіткненням під час протестів у Софії. Поліція стала живим кордоном навколо будівель уряду та парламенту.
На початку цього тижня прем'єр Бойко Борисов заявив, що "мафія" хоче, щоб його уряд подав у відставку, і він відмовляється це робити.
Як повідомлялося, протестувальники звинувачують 61-річного прем'єра у нездатності боротися з корупцією.
Борисов пообіцяв піти у відставку, якщо парламент схвалить його плани зі скликання Великих народних зборів для зміни Конституції Болгарії.
Однак навряд чи він отримає достатньо голосів, щоб просунути свій план.
Протестувальники, а також опозиційні партії, відхилили цю пропозицію як хитрість, спрямовану на те, аби Борисов залишився при владі довше.
Фото: sofiaglobe.com