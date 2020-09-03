Прем'єр Болгарії на тлі тривалих протестів таки змінив міністра юстиції

Прем'єр Болгарії на тлі тривалих протестів таки змінив міністра юстиції

Укрінформ
Голова уряду Болгарії Бойко Борисов змінив міністра юстиції на тлі тривалих протестів з вимогою відставки уряду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Міністр юстиції Болгарії Данаїл Кірілов подав заяву про відставку минулого тижня. Він є автором спірної пропозиції щодо нової Конституції, яка викликала різку критику з боку громадськості.

Парламент у четвер, 3 вересня, призначив заступницю Кирилова Десиславу Ахладову новим міністром юстиції.

Напередодні ввечері в Болгарії правоохоронці застосували до демонстрантів силу, а також провели затримання.

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Як повідомлялося, протести у Болгарії розпочалися 9 липня після обшуків в адміністрації президента, які були зумовлені розслідуванням двох не пов'язаних між собою справ про корупцію та розголошення державної таємниці.

Демонстранти вимагають відставки уряду та генерального прокурора, а також проведення позачергових виборів.

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