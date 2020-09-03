Прем'єр Болгарії на тлі тривалих протестів таки змінив міністра юстиції

Голова уряду Болгарії Бойко Борисов змінив міністра юстиції на тлі тривалих протестів з вимогою відставки уряду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Міністр юстиції Болгарії Данаїл Кірілов подав заяву про відставку минулого тижня. Він є автором спірної пропозиції щодо нової Конституції, яка викликала різку критику з боку громадськості.

Парламент у четвер, 3 вересня, призначив заступницю Кирилова Десиславу Ахладову новим міністром юстиції.

Напередодні ввечері в Болгарії правоохоронці застосували до демонстрантів силу, а також провели затримання.

Як повідомлялося, протести у Болгарії розпочалися 9 липня після обшуків в адміністрації президента, які були зумовлені розслідуванням двох не пов'язаних між собою справ про корупцію та розголошення державної таємниці.

Демонстранти вимагають відставки уряду та генерального прокурора, а також проведення позачергових виборів.