У порту Бейрута спалахнула масштабна пожежа

У порту ліванської столиці Бейрута, де місяць тому сталися два потужні вибухи, спалахнула масштабна пожежа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

За даними видання, у порту горить склад нафти й шин. Загоряння розпочалося із зони duty free порту.

Наразі невідомо, що стало причиною пожежі.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута пролунали потужні вибухи. Вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки. Унаслідок трагедії загинули 220 осіб (з них 1 громадянин України), 110 осіб вважаються зниклими безвісти, понад 6 тис. осіб постраждали, близько 300 тис. осіб залишилися без помешкання.

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3 вересня ліванській військові знайшли у порту Бейрута у мішках ще 4 тонни нітрату амонію.

Фото: gulftoday.ae