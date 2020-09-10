У порту Бейрута спалахнула масштабна пожежа
Укрінформ
У порту ліванської столиці Бейрута, де місяць тому сталися два потужні вибухи, спалахнула масштабна пожежа.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
За даними видання, у порту горить склад нафти й шин. Загоряння розпочалося із зони duty free порту.
Наразі невідомо, що стало причиною пожежі.
Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута пролунали потужні вибухи. Вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки. Унаслідок трагедії загинули 220 осіб (з них 1 громадянин України), 110 осіб вважаються зниклими безвісти, понад 6 тис. осіб постраждали, близько 300 тис. осіб залишилися без помешкання.
3 вересня ліванській військові знайшли у порту Бейрута у мішках ще 4 тонни нітрату амонію.
Фото: gulftoday.ae