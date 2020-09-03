У порту Бейрута знайшли ще чотири тонни аміачної селітри – ЗМІ

Ліванській військові знайшли у порту Бейрута у мішках ще 4 тонни нітрату амонію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє MTV Lebanon.

За словами співрозмовників, митниця у порту не знала про існування цих мішків.

Після виявлення хімічної речовин, військові зробили всі необхідні кроки для оперативної утилізації знайденої кількості нітрату амонію у порту Бейрута.

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Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки. Унаслідок трагедії загинули 220 осіб (з них 1 громадянин України), 110 осіб вважаються зниклими безвісти, понад 6 тис. осіб постраждали, близько 300 тис. осіб залишилися без помешкання.

Фото: AA