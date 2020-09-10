Вирішувати майбутнє Nord Stream 2 має Німеччина — посол Латвії

Кінцевим бенефіціаром газопроводу "Північний потік-2" (Nord Stream 2) була і є Німеччина, і саме уряд ФРН має вирішувати майбутнє проєкту.

Як передає Укрінформ, таку думку висловив посол Латвії в Україні Юріс Пойканс у програмі "На самом деле: МИР" на телеканалі "ДІМ".

"Розумієте, в цій ситуації ми можемо дуже багато говорити про" Північний потік ", але фактично ініціатива знаходиться в руках уряду Німеччини. Вони мають вирішувати (питання - ред.) про майбутнє "Північного потоку", тому що, коли уряд Росії разом з Газпромом отримував ось ці дозволи, дуже багато країн Європейського Союзу давали дозвіл на прокладення труб. Зрештою, бенефіціаром цього проєкту все ж була і є Німеччина", - зазначив посол.

Щодо того, якою буде доля "Північного потоку-2" і яка позиція країн Балтії у зв'язку з тим, що сталося отруєння Олексія Навального, ймовірно, "Новачком", як заявляють у Берліні, Пойканс зазначив, що країни Балтії разом з Україною і Польщею завжди декларували свою позицію, що бачать "Північний потік-2" як політичний, а не економічний проєкт.

Водночас отруєння російського опозиціонера і те, що подібні випадки не поодинокі, дипломат вважає дуже прикрим.

"Преса у Німеччині навпаки вважала, що це економічний проект, а не політичний. Ці політичні події, звичайно, до останнього моменту, коли того ж Навального доводилося евакуювати з Росії до Німеччини, безсумнівно, дуже прикрі. Це все ж XXI століття, і не перший випадок, коли відбуваються ось такі отруєння, а це не може не викликати жалю. Але, кінцеве рішення щодо "Північного потоку" має приймати уряд Берліна", - прокоментував він запитання ведучої.

Як повідомлялося, офіційний Берлін поки що визначається щодо лінії поведінки відносно РФ у контексті отруєння Навального. У той же час канцлер ФРН Ангела Меркель вже не так категорична щодо ймовірного впливу ситуації з російським політиком на проект Nord Stream 2.

20 серпня російському опозиційному політику Олексію Навальному стало погано в літаку, на якому він повертався з Томська до Москви. Літак здійснив екстрену посадку в Омську, Навального терміново госпіталізували в місцеву лікарню. Через два дні його перевезли до Берліна.

Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичним речовиною групи "Новачок".

Проект будівництва Nord Stream 2 для поставок газу в Європу в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва цього газопроводу. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.