У Чехії - рекордна кількість випадків COVID-19 за добу

За останню добу у Чехії зафіксовано найбільшу від початку пандемії коронавірусу кількість нових інфікувань - 1164.

Такі дані оприлюднило Міністерство охорони здоров'я Чехії.

Попередній антирекорд - 796 випадків за добу - зафіксовано минулої п'ятниці, повідомляє Укрінформ.

За даними чеського МОЗ, зараз у країні хворіють на COVID-19 9272 особи, з них госпіталізовані 234, зокрема 62 пацієнти перебувають у тякому стані.

Загалом з початку пандемії в республіці лабораторно підтверджено 29 877 випадків інфікування, померла 441 людина.

Зазначається, що серед нових хворих переважають молоді люди.

Найгірша ситуація у столиці Празі. Тут із середи, 9 вересня, знову запроваджено скасовану в червні вимогу щодо відвідання магазинів лише у масках. З минулого тижня маски є обов’язковими також у всьому громадському транспорті (до цього їх вимагали лише в метро). Заборонено роботу закладів харчування та розваг у нічні години.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 27 761 009 випадків зараження коронавірусом, зокрема 902 306 летальних, одужали вже 19 845 420 людей.