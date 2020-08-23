У світі зафіксували майже 23,4 мільйона випадків коронавірусу

У світі станом на ранок 23 серпня кількість хворих на COVID-19 становить 23 382 946 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Worldometer.

При цьому 15 909 731 особа одужала, 808 703 пацієнтів померли.

Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (5 841 428). Кількість померлих – 180 174, одужали – 3 148 080 осіб.

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На другому місці Бразилія – 3 582 698 інфікованих (114 277 осіб померли й 2 709 638 одужали). На третьому місті Індія із 3 044 940 хворими (56 846 смертей від COVID-19 та 2 280 566 одужали).

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 102 971 випадок COVID-19. За рівнем поширення коронавірусу Україна на 29-му місці у світі.

Фото: CTK Photo