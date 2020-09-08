Відтепер у Туреччині можна ходити без маски лише вдома

У всіх провінціях Туреччини введено масковий режим у громадських місцях.

Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на циркуляр, виданий МВС Туреччини.

«Громадяни зобов'язані носити маски без винятку у всіх громадських місцях по всій країні, окрім власного житла», - йдеться у циркулярі, дія якого розповсюджується на всі провінції країни, яких налічується 81.

У документі міститься перелік місць, які підпадають під його дію. Серед них площі, проспекти, вулиці, парки, сади, місця для пікніків, пляжі, громадський транспорт, робочі місця, фабрики, тощо.

За останніми даними, у рейтингу за кількістю нових випадків інфікування першість тримає Анкара.

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За минулу добу загалом в країні було зроблено більше як 110,2 тисячі тестів, виявлено 1642 нові випадки інфікування. 49 людей померли, 1211 одужали. У важкому стані перебувають 1041 людина.