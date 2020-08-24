У Сеулі запровадили тотальний масковий режим

Влада південнокорейської столиці Сеула зобов’язала мешканців і гостей міста носити маски не лише у закритих приміщеннях, а й у відкритих громадських місцях через спалах коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Бути без маски дозволяється тільки на час їди і, звісно, у себе вдома.

Водночас, згідно з чинним законодавством, порушникам маскового режиму не загрожує покарання. Оновлений закон, який дозволяє їх штрафувати на суму 100 тисяч вон (близько 84 доларів), набуде чинності лише 13 жовтня.

Зазначається, що «тотальний» масковий режим сеульська влада запровадила після того, як у місті за минулий тиждень було зафіксовано понад тисячу нових випадків коронавірусу.

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За даними Worldometer, у світі зафіксовано 23 636 265 випадків коронавірусу, зокрема 813 406 летальних, одужали 16 132 682 особи.