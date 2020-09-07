Школи, виші, магазини: у столиці Чехії посилюють масковий режим
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на vinegret.cz.
«Маски - один з небагатьох ефективних заходів, який при цьому не справляє серйозного впливу на життя громадян... Епідеміологічна ситуація в Празі за останній час не покращилася, а навпаки погіршилася. Зараз вона оцінюється в 6 балів з 10, що вже є тривожним», - заявила глава празької санепідемстанції Зденька Ягрова.
Від середи, 9 вересня, мешканці та гості Праги, крім уже чинних правил, будуть зобов'язані носити маски у всіх магазинах і торгових центрах.
Крім того, всі ресторани, бари і кафе муситимуть скорегувати режим роботи: їм буде заборонено обслуговувати клієнтів з півночі до 6:00.
А з понеділка, 14 вересня, носіння масок стане обов'язковим у школах, технікумах і вишах. Щоправда, масковий режим буде поширюватися тільки на загальні приміщення (їдальні, коридори, сходи). У навчальних аудиторіях маски будуть необов'язковими.