У Чехії зареєстрували рекордну кількість інфікувань коронавірусом за добу

У Чехії за добу було підтверджено 798 нових заражень коронавирусом, що є найвищим показником за весь час від появи COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я республіки, передає Укрінформ.

Це добовий максимум з початку пандемії. Загалом кількість заражених значно зростає з 1 вересня. За тиждень, що минає, уже було встановлено чотирі антирекорди. Зокрема, напередодні було зафіксовано 679 нових випадків.

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Загалом з початку пандемії в Чехії було лабораторно підтверджено 27 249 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Одужали 19 027 людей, померли 429.

Як повідомлялося, станом на 5 вересня у світі підтверджено 26 799 409 випадків хвороби COVID-19, з них 879 028 летальних, 18 910 430 людей одужали.