В Австралії поліція арештувала учасників демонстрації проти карантину
Як передає Укрінформ, про це пише AP.
На акції незгодних з карантинними обмеженнями вийшли близько 300 людей.
У Мельбурні мешканці організували "День свободи", на якому протестували проти посилення карантинних обмежень. У результаті 4 осіб заарештували.
Як наголошується, напередодні в штаті повідомили ще про 11 смертей та 76 нових випадків коронавірусу. У місті Мельбурн запровадили комендантську годину у спробі зменшити поширення захворюваності та смертності від коронавірусу.
Загальна кількість загиблих унаслідок пандемії коронавірусу в країні зросла до 748.
Як повідомлялося, станом на ранок 5 вересня у світі зафіксовано 26 799 409 випадків хвороби COVID-19, з них 879 028 летальних випадків та 18 910 430 випадків одужання.
Фото: AAP / Joe Castro