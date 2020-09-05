В Австралії поліція арештувала учасників демонстрації проти карантину

Поліція австралійського штату Вікторія, який найбільше постраждав внаслідок пандемії коронавірусу, арештувала кількох демонстрантів, які брали участь у виступах проти карантинних обмежень.

Як передає Укрінформ, про це пише AP.

На акції незгодних з карантинними обмеженнями вийшли близько 300 людей.

У Мельбурні мешканці організували "День свободи", на якому протестували проти посилення карантинних обмежень. У результаті 4 осіб заарештували.

Як наголошується, напередодні в штаті повідомили ще про 11 смертей та 76 нових випадків коронавірусу. У місті Мельбурн запровадили комендантську годину у спробі зменшити поширення захворюваності та смертності від коронавірусу.

Загальна кількість загиблих унаслідок пандемії коронавірусу в країні зросла до 748.

Як повідомлялося, станом на ранок 5 вересня у світі зафіксовано 26 799 409 випадків хвороби COVID-19, з них 879 028 летальних випадків та 18 910 430 випадків одужання.

Фото: AAP / Joe Castro