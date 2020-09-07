У Мінську відмовилися від масових гулянь на День міста

У Мінському міському виконавчому комітеті заявили, що цього року День міста відбудеться без традиційних масових гулянь.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свобода.

Такі урочистості мали відбутися 12 і 13 вересня.

За твердженням столичної влади, таке рішення було прийнято у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в місті. Вони також додали, що перевага віддається місцевим акціям, виставкам, тематичним урокам.

Примітно, що навесні, на піку першої хвилі пандемії коронавірусу, влада провела парад 9 травня, а також ряд інших багатолюдних заходів.

На думку незалежних експертів, нинішнє рішення мінської влади продиктоване небажанням створювати "правовий коридор" для мітингувальників.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, повідомлялося про декілька загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.