Протести в Білорусі: у неділю силовики затримали понад 600 осіб

У Білорусі правоохоронці вчора затримали 633 осіб за порушення законодавства про масові заходи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал пресслужби МВС Білорусі.

У відомстві додали, що до розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення в місця тримання затриманих поміщені 363 людини.

Також в МВС підрахували загальну кількість протестувальників, які взяли участь у вчорашніх акціях протесту по всій країні, і нарахували загалом «близько 31 тисячі осіб».

Відзначається, що вчора ЗМІ повідомляли про щонайменше 100 тисяч учасників на акції протесту тільки в столиці Мінську.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Під час протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.by