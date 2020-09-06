Угорщина дозволила іноземцям в’їзд з діловою метою

Уряд Угорщини вирішив звільнити іноземців, які прибувають у ділові відрядження, та деякі інші категорії подорожніх від нещодавно запроваджених обмежень на в'їзд до країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Hungary Today.

Уряд Угорщини вніс корективи в обмеження, запроваджені у вівторок. Вони покликані забезпечити безперебійне функціонування економіки країни.

Згідно з новим рішенням, тести на коронавірус, що проводяться в країнах ЄС у межах Шенгенської зони, вважаються еквівалентними аналізам, зробленим в Угорщині.

Крім того, іноземцям, які прибувають на спортивні та культурні події, тепер буде дозволено в'їжджати до країни, якщо вони нададуть негативний тест та пройдуть медичний огляд при в'їзді.

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Як повідомляв Укрінформ, Угорщина з 1 вересня закрила кордони для іноземців у зв’язку з другою хвилею епідемії коронавірусу.

За останніми даними, у світі зафіксовано вже понад 27 млн випадків COVID-19, у тому числі майже 883 тис. летальних, одужали 19,1 млн осіб.