Угорщина дозволила іноземцям в’їзд з діловою метою
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Hungary Today.
Уряд Угорщини вніс корективи в обмеження, запроваджені у вівторок. Вони покликані забезпечити безперебійне функціонування економіки країни.
Згідно з новим рішенням, тести на коронавірус, що проводяться в країнах ЄС у межах Шенгенської зони, вважаються еквівалентними аналізам, зробленим в Угорщині.
Крім того, іноземцям, які прибувають на спортивні та культурні події, тепер буде дозволено в'їжджати до країни, якщо вони нададуть негативний тест та пройдуть медичний огляд при в'їзді.
Як повідомляв Укрінформ, Угорщина з 1 вересня закрила кордони для іноземців у зв’язку з другою хвилею епідемії коронавірусу.
За останніми даними, у світі зафіксовано вже понад 27 млн випадків COVID-19, у тому числі майже 883 тис. летальних, одужали 19,1 млн осіб.